Nuovi pali della luce per garantire maggiore sicurezza

Il Comune di Vanzago provvederà a partire dal primo marzo ad installare nuovi pali della luce con tecnologia Led in diversi aree al momento anche non fornite.

Nuovi pali della luce a Led

Mentre gli effetti del miglioramento della qualità dell’illuminazione pubblica di Vanzago sono visibili a tutti i cittadini grazie alla riqualificazione di tutti gli impianti realizzata da Hera Luce che, con la tecnologia a LED, permette di incrementare il grado di illuminazione in tutto il paese e anche di conseguire un risparmio energetico di oltre il 70% rispetto a quanto consumato fino al 2020, il Comune di Vanzago ha scelto di installare nuovi pali anche in zone che prima non erano servite.

Tale operazione è stata avviata nell’agosto 2022 e oltre agli importi della gara principale pari a circa 3,7 milioni di € per 20 anni del contratto con Hera Luce - ha comportato una spesa aggiuntiva di € 72.749,97 compresa di IVA.

Le vie dove saranno installati

Dopo aver posizionato i nuovi pali ed averli connessi alla rete di illuminazione pubblica durante la seconda metà dello scorso anno in parallelo alla chiusura dei lavori che si svolgevano in tutto il resto del paese sul progetto principale, a partire dal 1 Marzo 2023 Hera Luce ha iniziato a installare anche le nuove lampade a LED e conta di terminare l’attività entro la metà del mese di Marzo 2023.

Le vie interessate da tali migliorie sono le seguenti:

▪ via Silvio Pellico Parcheggio

▪ via delle Tre Campane

▪ via Donatori di Sangue

▪ via Paolo Ferrario – numeri interni

▪ via Arsiero – numeri interni

▪ via Lazzaretto – parco:

- sostituzione lampade parco

- installazione nuovi pali con sistema autonomo di spegnimento nell’area feste