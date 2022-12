Nuovi giochi in arrivo in nove parchi cittadini

L’Amministrazione comunale di Bareggio guidata da Linda Colombo prosegue il restyling dei giochi per bambini nei parchi pubblici.

Nuovi giochi per i parchi

Questa settimana sono state pubblicate le determine per l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria e/o sostituzione delle attrezzature ludiche con fornitura e posa di nuovi giochi in numerosi parchi del paese: parco di viale Morandi, area verde di via Filzi, Cascina Figina, area via Madonna Pellegrina/via Piave, parco Brughiera, parco 4 Elle, parco via San Sebastiano, parco via Dolomiti e parco scuole San Martino.

“Con questa nuova tranche di lavori andiamo a proseguire il percorso iniziato nel 2021 dopo lunghi anni di totale incuria in questo ambito – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Pirota - L’obiettivo è completare l’iter burocratico ed eseguire gli interventi nei primi mesi del nuovo anno, in modo tale da rendere i nuovi giochi fruibili per l’inizio della bella stagione”.

Gli interventi in tutta la città