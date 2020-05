Nuove mascherine in arrivo, 30mila donate da un imprenditore locale VIDEO

Nuove mascherine in arrivo, 30mila donate da un imprenditore locale. “Al via una nuova distribuzione di mascherine filtranti per ogni cittadino residente a Magenta più una mascherina chirurgica per ogni nucleo familiare”, ha annunciato il sindaco di Magenta, Chiara Calati, ringraziando l’imprenditore magentino che ha voluto donare 30mila mascherine filtranti, 5mila delle quali per bambini, ai suoi concittadini.

A quelle donate si aggiungono le oltre 11mila mascherine chirurgiche pervenute al Comune attraverso la Protezione Civile. “Nella fase 2 le mascherine sono indispensabili – ha aggiunto il primo cittadino – Ricordiamoci che i contagi non sono finiti, a Magenta il numero di persone positive a Covid-19 è salito a 153 e sono 15 i decessi, calano invece i pazienti ricoverati, che sono otto, mentre quelli dimessi sono 48. Non è il momento di abbassare la guardia”, ha affermato il sindaco Calati parlando dalla biblioteca dove i volontari sono al lavoro per preparare la consegna delle mascherine.

