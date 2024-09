Nuova viabilità del centro: arriva la Zona 30

Nuova viabilità del centro cittadino di Nerviano.

Nuova viabilità del centro, ecco tutte le novità

Sono iniziati i lavori per la nuova viabilità nel centro cittadino di Nerviano, con tanto di istituzione della zona 30 chilometri orari lungo un perimetro che dal Sempione comprende le vie Marconi, Marzorati, Lazzaretto, via Diaz-Da Vinci (nella foto).

In via Roma previsto il senso unico fino all'incroci con via Brera, una corsia ciclabile nella stessa direzione e stalli di sosta con chicane per moderare ulteriormente la velocità nella zona della scuola; senso unico e nuovi stalli di sosta anche lungo via Grandi dove il rifacimento del marciapiede - nell'intersezione con via Gramsci - porterà più sicurezza nella svolta.

Poi Viale Villoresi: rimarrà - come annunciato - a doppio senso con corsie ciclabili laterali ricavate nell'attuale asse stradali, corsie che si intersecheranno con Cambio ossia il progetto Biciplan di reti ciclabili sull'asse del Sempione in fase di realizzazione da parte di Città metropolitana;

"L’intervento su viale Villoresi, che non altera l’infrastruttura esistente (le controverse e soprattutto irreversibili opere realizzate dalla precedente Amministrazione sono costate alla cittadinanza circa 400mila euro), consente il mantenimento dell’attuale offerta di sosta così da non interferire negativamente con il sistema del commercio e dei servizi in quell’area (polo medico e scuola materna)" sottolinea il sindaco Daniela Colombo.

Gli obiettivi e altro

"Gli interventi vedono un focus particolare verso la mobilità sostenibile garantendo elevati standard di sicurezza per ciclisti e pedoni" prosegue il sindaco. Che aggiunge: "L’ottimizzazione del semaforo dell’incrocio Villoresi-Sempione, attualmente allo studio, assumerà una rilevanza fondamentale per la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti nel progetto di collegamento delle ciclabili già esistenti e con quella futura di Cambio".

Nuove corsie ciclabili arriveranno anche in via Toniolo così da fare da collegamento con la ciclabile di via Marzorati.