Nuova scuola primaria a Parabiago, partiti i cantieri

Via alla realizzazione della nuova scuola primaria di via Pascoli a Villastanza di Parabiago.

Partite le attività di cantiere: previsto un parcheggio in via Borromini (a partire da novembre)

Oggi, lunedì 21 ottobre, sono iniziate le attività di cantiere nell’area antistante la scuola secondaria di primo grado Rancilio a Villastanza e finalizzato alla realizzazione della nuova scuola primaria di via Pascoli. In particolar modo, l’area interessata dai lavori verrà delimitata da segnaletica che ne impedirà l’accesso e l’utilizzo a parcheggi. Sarà, invece, disponibile e utilizzabile la nuova area parcheggio di via Borromini a partire dai primi giorni di novembre.

Le caratteristiche del progetto

Il progetto della nuova scuola primaria di via Pascoli prevede la realizzazione di un edificio che occupa 3.900 mq di superficie ed è composto di 15 aule (3 sezioni per ciclo) per una capienza massima di 375 alunni. Nello specifico:

-Il piano terra si estende per circa 2000 mq; le aule didattiche (n° 6 aule da 25 posti ciascuna) sono accorpate in due blocchi, uno posizionato a nord-ovest ed uno a sud-ovest. Le aule si affacciano sull’area centrale che le mette in comunicazione con tutti gli altri ambienti: aula professori, mensa, area consultazione Pc, biblioteca/lettura, infermeria e palestra. Sono presenti un Laboratorio d’arte ed un Laboratorio di teatro e musica con accesso diretto dal connettivo e dal cortile interno

-Il piano primo si estende per circa 1900 mq, le aule didattiche (n° 9 aule da 25 posti ciascuna) sono accorpate in tre blocchi, posizionati a nord-ovest, a sud-ovest e a sud. Esse si affaccialo sul connettivo centrale che le mette in comunicazione con tutti gli altri ambienti ed il terrazzo su cortile interno. A questo piano sono collocati tre laboratori: uno di musica, uno di psicomotricità e uno di informatica.

I costi dell'operazione

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 13milioni di euro di cui 7.060.000 euro sono finanziati con fondi regionali ottenuti dall’Amministrazione comunale attraverso il bando regionale “Spazio alla Scuola”. Le tempistiche di realizzazione prevedono una fase di cantierizzazione nel mese di ottobre 2024; un inizio lavori nel mese di novembre 2024 per concludere l’intervento e provvedere al collaudo delle opere realizzate entro il mese di novembre 2026.

Le parole del sindaco

“Con questo intervento prosegue la scelta dell’Amministrazione di rinnovare l’offerta qualitativa degli edifici scolastici - commenta il sindaco Raffaele Cucchi - Dopo essere intervenuti in questi anni su edifici scolastici esistenti per adattare gli spazi alle nuove esigenze, siamo arrivati finalmente alla fase di realizzazione del polo scolastico di Villastanza che vedrà ravvicinate le due scuole primaria e secondaria. Questo darà risposta non solo a una necessità di creare spazi più adeguati al modo di studiare di oggi, ma anche in ottica di risparmio energetico e di ottimizzazione dei servizi scolastici comunali e dell’Istituto stesso. Il mondo in continuazione e i nostri ragazzi lo sanno molto bene… per questo abbiamo sempre scelto di investire su di loro!”.

"L'edificio terrà conto delle più moderne modalità di pensare agli ambienti scolastici"