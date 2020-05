Nuova piscina, M5S: “Ioli ha raccontato un sacco di inesattezze”

Nuova piscina, “l’assessore Ioli ha dichiarato cose inesatte durante l’ultimo Consiglio comunale”, così ha replicato il Movimento 5 Stelle dopo le risposte avute alla loro mozione.

“Durante la discussione sulla mozione avente ad oggetto la richiesta di parere preventivo all’Anac riguardante la procedura di gara della piscina comunale, l’assessore Ioli ha motivato un parere contrario alla mozione dichiarando che non vi erano presupposti per richiedere il parere a l l’Anac in quanto era valevole nel caso i partecipanti sollevassero la possibilità di fare ricorso, “cosa che non si è verificata perché la gara si è conclusa senza contenzioso. La gara è andata per fortuna liscia senza intoppi, da parte del comune e da parte degli altri concorrenti e non si sono verificate intenzioni di precontenzioso, non c’è stato il presupposto di chiedere parere o sollevare dubbi da parte della stazione appaltante.” Ma non è così”.