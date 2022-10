Nuova mensa del Ferrazzi Cova, arrivano 500mila euro

Mensa del Ferrazzi Cova di Busto Garolfo, arrivano fondi preziosi.

Mensa del Ferrazzi Cova, ecco 500mila euro

La bella notizia appena arrivata a Busto Garolfo l'ha data il sindaco Susanna Biondi in persona: "Il nostro Comune si è aggiudicato 500mila euro dal Pnrr per la realizzazione della nuova mensa del plesso scolastico Ferrazzi Cova di Olcella". Insomma, una buona notizia per le casse comunali: "La caparbietà e la tenacia di tutto il gruppo Bgpa alla fine hanno pagato - prosegue il sindaco - Dopo aver partecipato all'apposito bando, é stato infatti necessario impugnare davanti al Tar del Lazio l'iniziale esclusione del Comune di Busto Garolfo dal suddetto finanziamento Pnrr, avvenuta per un evidente errore di valutazione da parte del Miur. La decisione di ricorrere al Tar, seppur forte e complessa, è stata ben ponderata e fondata sulla certezza che il nostro progetto aveva tutti i requisiti per essere inserito tra quelli finanziati, e così è stato. Già alla prima udienza il Ministero ha provveduto ad annullare in autotutela il procedimento di esclusione e nei giorni seguenti ci ha inserito tra i comuni beneficiari del finanziamento". E ancora: "La bontà del lavoro progettuale del nostro Ufficio tecnico demanio e patrimonio immobiliare, coordinato dall' assessore Giovanni Rigiroli e guidato dall'arch. Giuseppe Sanguedolce, ancora una volta consente al nostro Istituto Comprensivo e agli studenti di Busto Garolfo di ottenere un' opera necessaria ed importante che consentirà al plesso scolastico di Olcella di avere una nuova e più funzionale mensa, oltre a ricavare, dalla riorganizzazione dell'utilizzo dei locali, maggiori spazi per la didattica".

Il nuovo intervento

"Dopo la realizzazione della nuova aula magna per la scuola Caccia, la riqualificazione degli impianti per la distribuzione di calore e dell'illuminazione per la scuola Tarra, la sistemazione dei giardini scolastici con nuovi giochi e aree in erba sintetica, i rilevanti interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione ed efficientamento energetico del plesso Mentasti, i molti interventi di manutenzione ordinaria, ecco l'ennesimo intervento di edilizia scolastica che ci accingiamo ad eseguire, a ulteriore riprova della grande e concreta attenzione della nostra amministrazione nei confronti del mondo scolastico" afferma Biondi.