Il rimpasto di Giunta a Palazzo Lombardia è cosa fatta. La Regione ha una nuova squadra alla guida che è stata ufficializzata dal presidente Attilio Fontana venerdì 8 gennaio 2021 intorno a mezzogiorno.

Nuova Giunta in Regione, Fontana: “Al lavoro per il rilancio della Lombardia”

“Diamo il benvenuto ai nuovi componenti della Giunta regionale con l’assoluta convinzione che questo momento è straordinariamente importante per il nostro Esecutivo e per la nostra Regione”.

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nella conferenza stampa in cui ha presentato la sua nuova squadra di governo, di cui fanno parte la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli.

“Stiamo ancora affrontando l’epidemia – ha aggiunto il governatore della Lombardia – con la nuova fase delle vaccinazioni anti-Covid. Siamo consapevoli che dall’entusiasmo, dalla determinazione e dalla coscienza nel lavoro della nostra nuova Giunta dipende il rilancio della Lombardia e dell’intero Paese”. “Siamo anche consapevoli – ha continuato il presidente delle pesanti conseguenze che l’epidemia ha prodotto sulle nostre attività economiche. Il nostro impegno è lavorare per il rilancio di tutto il sistema”.

In apertura di conferenza stampa il presidente ha precisato che è stato firmato il provvedimento con cui viene istituita la nuova Giunta. “Ribadisco e rinnovo i ringraziamenti ai tre assessori che hanno operato in questi due anni e mezzo, Martina Cambiaghi, Silvia Pini e Giulio Gallera – ha detto il presidente Fontana – e per il contributo che hanno dato alla nostra Giunta”.

La Lombardia zona arancione

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente Fontana si è soffermato sul recente passaggio della Lombardia a ‘zona arancione’.

“I prossimi colori delle Regioni – ha chiarito – si decideranno venerdì, quando arriveranno i risultati al Cts. Dovremo capire se l’RT e gli altri parametri che determinano il passaggio di colore peggioreranno nella prossima settimana, o miglioreranno. Nel caso in cui dovessero peggiorare, noi siamo vicini al rosso, c’è la possibilità che dal venerdì della prossima settimana, per la Lombardia scatti la zona rossa”.

Non abbassare la guardia

“Dall’inizio di dicembre – ha proseguito Fontana – l’indicazione dei parametri che determinano il passaggio delle Regioni da una zona all’altra, è stata modificata e resa più rigorosa. I dati che non scendono indicano che dobbiamo prestare attenzione, non possiamo ritenere che il problema si sia risolto”.

L’elenco degli assessori e le loro competenze

Letizia Moratti: vicepresidente e Welfare

Fabrizio Sala: Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione

Stefano Bruno Galli: Autonomia e Cultura

Fabio Rolfi: Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

Raffele Cattaneo: Ambiente e Clima

Davide Carlo Caparini: Bilancio e Finanza

Massimo Sertori: Enti locali, Montagna e Piccoli comuni

Claudia Maria Terzi: Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

Melania De Nichilo Rizzoli: Formazione e Lavoro

Alessandra Locatelli: Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità

Stefano Bolognini: Giovani e Sviluppo della città metropolitana e Comunicazione

Lara Magoni: Turismo, Marketing territoriale e Moda

Riccardo De Corato: Sicurezza

Pietro Foroni: Territorio e Protezione civile

Guido Guidesi: Sviluppo economico

Alessandro Mattinzoli: Casa e Housing sociale.

Sono stati nominati sottosegretari Antonio Rossi, Fabrizio Turba, Alan Rizzi e Marco Alparone.

