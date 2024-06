Nuova giunta a Ossona, tra gli assessori anche l'ex sindaco di Marcallo

A due settimane esatte dal voto amministrativo il sindaco di Ossona Giovanni Venegoni ha ufficialmente presentato lunedì sera la giunta che lo accompagnerà per i prossimi cinque anni.

Quattro nuovi assessori annunciati - a dir la verità - senza particolare suspense, dato che già venerdì scorso i loro nomi erano stati resi pubblici sull’albo pretorio con le relative deleghe. A destare maggiore sorpresa è stata senza dubbio la presenza, come assessore esterno, dell’ex primo cittadino di Marcallo con Casone Marina Roma, reduce dall’inaspettata sconfitta elettorale che ha chiuso la porta al suo secondo mandato.

Un ritorno alle origini, se così lo si vuol considerare, dato che Roma inizio la sua carriera amministrativa proprio come assessore nella vicina Bernate Ticino nel lontano 2009. A lei la titolarità su Bilancio, Tributi, Programmazione economica, Catasto, Patrimonio e Società partecipate. Deleghe quanto mai delicate, considerando la complessa situazione in cui versano le casse comunali ossonesi.

Ruolo di peso anche per l’altra donna in giunta, cioè Maria Giovanna Garavaglia, nominata vicesindaco nonché assessore a Cultura, Politiche educative, Politiche giovanili e Fundraising. A Fabio Porzio va invece l’assessorato con delega a Lavori pubblici, Edilizia privata, Manutenzioni, Urbanistica e Ambiente, mentre Matteo Gussoni gestirà l’area comprendente Servizi alla persona, Rapporti con le associazioni, Sport e tempo libero, Commercio, Transizione digitale e Pace.

Delega inedita, quest’ultima, che come ha spiegato il sindaco Venegoni non si esaurisce nel semplice rifiuto delle guerre oggi presenti nel mondo ma vuole essere uno sprone e un monito a perseguire il dialogo con il prossimo nel nostro quotidiano, senza attacchi e conflitti di sorta.

Proprio a tal proposito, nel suo discorso di presentazione, Venegoni ha voluto lanciare un personale appello a maggioranza e minoranza:

«La nostra forza risiede nella nostra capacità di lavorare uniti, di mettere da parte le differenze per il bene comune della nostra comunità. Invito tutti voi a unirvi a me in questo impegno; abbiamo bisogno delle vostre idee, della vostra esperienza e della vostra passione. Solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo possiamo trovare le soluzioni migliori per affrontare le sfide che ci attendono».

«Voglio poi dire a tutti i cittadini che l’Amministrazione è al loro fianco. Rinnovo il mio impegno a lavorare per il bene del nostro paese. Uniti possiamo fare la differenza; uniti possiamo costruire un paese di cui tutti possiamo essere orgogliosi».