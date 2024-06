Nuova Casa dell'acqua in paese

Nuova Casa dell'acqua inaugurata ad Arese.

Nuova Casa dell'acqua

Una nuova Casa dell'acqua inaugurata ad Arese. Il taglio del nastro è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 14 giugno 2015, in via Di Vittorio. Una struttura che consentirà ai cittadini di rifornirsi gratuitamente di acqua di alta qualità, prelevata dall'acquedotto, ottima da bere e per cucinare. Con la nuova Casa dell’Acqua di Arese sono 209 in totale quelle inaugurate nell’area della Città

metropolitana di Milano. Questo importante servizio per i cittadini è frutto della collaborazione fra il Comune e Gruppo Cap, la green utility che gestisce il Servizio idrico integrato in tutti i comuni del milanese. Le modalità per usufruire del servizio saranno le stesse di tutte le casette realizzate da Cap: il prelievo di acqua naturale sarà libero e gratuito, mentre l’acqua frizzante è riservata ai soli residenti ad Arese, riconosciuti attraverso la tessera sanitaria. Ogni utente abilitato ha a disposizione 12 litri a settimana di acqua frizzante. In caso di guasti o malfunzionamenti, i cittadini avranno a disposizione il

numero verde dedicato alle Case dell’Acqua 800271999 o l’indirizzo mail

guasticaseacqua@gruppocap.it.

I discorsi

"Siamo soddisfatti di inaugurare questa seconda Casa dell'Acqua, che testimonia - ancora una volta- l'attenzione di questa Amministrazione verso la sostenibilità ambientale e verso la nostra comunità". Ha usato queste parola, stamattina il sindaco di Arese Luca Nuvoli all'inaugurazione della seconda casa dell'acqua di Arese. Il taglio del nastro alla presenza degli assessori Ioli e Agguggini e del presidente di Cap Yuri Santagostino è stato inaugurato in via Di Vittorio. Acqua naturale gratis mentre per la gasata un massimo di 12 litri che si potranno prendere con la tessera sanitaria.