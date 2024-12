Nuova biblioteca, ci sarà anche la tensostruttura esterna

Nuova biblioteca di Cerro Maggiore, ci sarà anche la tensostruttura esterna.

"Nell'ultimo Consiglio comunale di lunedì sera, come di consuetudine per la nostra Amministrazione, abbiamo deciso di destinare le risorse risparmiate o non spese per investimenti di particolare importanza strategica. Tra questi ovviamente abbiamo deciso il completamento del Polo della cultura facente capo a Villa Dell'Acqua, sede della biblioteca comunale, appena rinnovata nelle strutture interne ed esterne e riportata al suo splendore architettonico". Così il sindaco Nuccia Berra ha annunciato le novità sull’area di quella che sarà la biblioteca completamente rinnovata (e che tornerà operativa nel 2025).

Il progetto del secondo lotto

"Il progetto - è il secondo lotto da 830mila euro - prevede il completamento della pavimentazione esterna della biblioteca le finiture, le sedute e sopratutto la realizzazione di una tensostruttura copribile per completare le location da utilizzare per le rassegne ludico-culturali sia primaverili che estive - prosegue Berra - Ci immaginiamo che questa nuova struttura, per il luogo centrale strategico, possa essere utilizzata anche dalle associazioni del territorio per organizzare eventi e manifestazioni per arricchire le nostre rassegne".

E l'assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Stragapede e quello alla Cultura Daniel Dibisceglie aggiungono: "La conclusione progettuale della sistemazione del polo della cultura è fondamentale per il rilancio del centro storico di Cerro. Negli scorsi giorni siamo riusciti a ricostruire i rapporti con il Consorzio che sta lavorando sul primo lotto di lavori del parco, con la ripresa dei lavori. Ora ci concentriamo su questa nuova fase, per cercare di concludere tutti i lavori e vedere concretamente la nuova biblioteca e il nuovo polo della cultura partire e dare i frutti che merita il nostro paese".