Novità al vertice di Amga: doppia nomina per Arrara

Cambiamenti significativi nell’assetto societario di Amga e della sua controllata, Aemme linea ambiente.

Pierluigi Arrara sarà presidente e amministratore delegato

Nell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione di Amga Legnano, al presidente Pierluigi Arrara è stato attribuito anche l’incarico di amministratore delegato della Società (con i relativi poteri e deleghe): a lui, si legge nel comunicato, "vanno le congratulazioni per il nuovo incarico, che non mancherà di ricoprire con la professionalità e la carica umana che lo contraddistinguono".

Menaldi eletto presidente di Ala

All’avvocato Menaldi, che è stato amministratore delegato sino al 25 ottobre scorso, vertici e dipendenti rivolgono un sincero ringraziamento per il proficuo lavoro che ha svolto, dal 2020 ad oggi, in seno al Gruppo AMGA con costante impegno e ammirevole professionalità. Menaldi, comunque sia, non lascia la realtà legnanese di via per Busto Arsizio. Giovedì mattina l’assemblea dei Soci gli ha, infatti, affidato la carica di Presidente di AEMME Linea Ambiente: un ruolo particolarmente importante, considerando la fase di crescita e di espansione di cui la Società dedita al servizio d’Igiene Urbana sarà oggetto, a cominciare dai primi mesi del prossimo anno. Menaldi raccoglie il testimone da Giuseppe dell’Aquila, al quale va il ringraziamento per l’importante e puntuale lavoro che ha svolto.

Fausto Benzi entra nel Cda

Anche in seno al Consiglio di Amministrazione di AMGA c’è una novità: al consigliere Menaldi succede Fausto Benzi, classe 1953, nativo di Rho, ex dirigente ALDAI (Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali), in pensione. "Al consigliere Benzi congratulazioni per la nuova nomina e auguri di buon lavoro".