Nove milioni di euro per gli interventi di edilizia residenziale pubblica

Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 9 milioni di euro per finanziare i progetti di edilizia residenziale pubblica anche nei comuni di Legnano e Bollate.

Nuovo impulso alla Missione Lombardia voluta dall'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. La Giunta Regionale, su proposta dell'assessore, ha infatti approvato oggi tre delibere con le quali aumentano le risorse per altrettanti progetti di edilizia residenziale pubblica.

Complessivamente le risorse aggiuntive ammontano a circa 9 milioni di euro: 3,7 milioni di euro per l'accordo di quartiere che insiste sul territorio del Comune di Legnano, mentre per i progetti di sviluppo urbano sostenibile del quartiere Lorenteggio di Milano e Bollate rispettivamente 4 milioni e 1 milione di euro.

"Nella metropoli lombarda non smettiamo mai di concludere e subito mettere in cantiere nuovi progetti - ha spiegato l'assessore Franco -. I lavori della Missione Lombardia che interessano l'edilizia residenziale pubblica, per la quale abbiamo chiesto l'impegno di tutte le istituzioni, proseguono senza sosta. Non solo riqualificazioni: portiamo anche novità con iniziative che vanno oltre alle competenze di cantiere. Le nostre progettualità sconfinano nell'ambito del sociale, dell'istruzione, della sicurezza e del welfare grazie a investimenti complessivi per circa 1,5 miliardi di euro".