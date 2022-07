Notte bianca, il "no" del Comune "impegnato economicamente su problemi ereditati dallo scorso decennio"

Notte bianca, il mancato sostegno dell’Amministrazione comunale proposta dai commercianti vittuonesi ha scatenato qualche lamentela.

Notte bianca, il Comune spiega il proprio "no"

Ecco come il Comune spiega il proprio "no". "In questi giorni è capitato di sentire - più sul web che in paese, a dire il vero - di qualche lamentela per il mancato sostegno dell’Amministrazione comunale alla proposta di Notte bianca avanzata dai commercianti vittuonesi - si legge in una nota diffusa da Piazza Italia - Un no legato al fatto che il Comune, molto impegnato, anche economicamente, nella ricerca di soluzioni a varie problematiche ereditate dallo scorso decennio, non è in grado di dare un adeguato sostegno finanziario all’iniziativa, per renderla più efficace e partecipata".

"Ogni privata iniziativa è benvoluta"

L'Amministrazione comunale ha inviato una comunicazione ai commercianti, nella quale ha sottolineato che "ogni privata iniziativa, singola o in collaborazione con altri operatori economici, rimane possibile e benvoluta, sia per gli esercizi del centro sia per quelli più periferici". E tuttavia, "considerate le temperature di questo periodo, ci si auspica che tali eventi possano eventualmente trovare spazio nel prossimo settembre, quando un clima più fresco consentirebbe una maggiore adesione”. Verosimilmente più che in queste settimane torride, da ricordare piuttosto per le notti… in bianco. L’Amministrazione ribadisce di rimanere in ogni caso "a disposizione per un fattivo confronto".

Rinviato per maltempo "Favole sotto le stelle"

La stessa Amministrazione sottolinea come questa estate sia riuscita, pur con la scarsa disponibilità di risorse economiche già ricordata, a organizzare una serie di eventi che hanno vivacizzato le calde serate vittuonesi, nell’ambito del programma "E…state a Vittuone". Iniziative che hanno preso il via lo scorso 24 giugno e sono proseguite e proseguiranno con concerti di vari generi musicali, feste, spettacoli teatrali per adulti e bambini, esibizioni di ginnastica artistica, fino alla serata jazz che l’11 settembre avrà come ospite Paolo Tomelleri. L’evento previsto per questa sera, venerdì 29 luglio 2022, al Parco della Resistenza, "Favole sotto le stelle", organizzato dalla Biblioteca comunale, è invece stato rimandato per il maltempo a venerdì 2 settembre.

