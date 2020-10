“Norme anti-Covid al mercato e nei negozi, si rischiano sanzioni…”

L’Amministrazione di Abbiategrasso lancia un appello: serve più attenzione alle norme anti-Covid al mercato e negli esercizi commerciali. Altrimenti, scatteranno le sanzioni.

Mercato e negozi, il Comune avverte: “Norme anti-Covid, si rischiano sanzioni…”

Mercato e negozi, l’Amministrazione di Abbiategrasso lancia un chiaro avvertimento ai cittadini, finalizzata ad una maggiore osservanza delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Spiega infatti l'assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi: "Durante i recenti sopralluoghi sia al mercato che in prossimità degli esercizi commerciali, è emersa una scarsa attenzione, in alcuni casi, alle norme contro il diffondersi del contagio. Invitiamo quindi commercianti, ambulanti e avventori a osservare sempre le misure anti Covid, mantenendo le distanze, igienizzandosi le mani e utilizzando le mascherine. Durante i controlli effettuati dalla Polizia locale in diverse occasioni sono stati invitati alcuni cittadini a una maggiore prudenza. Se però alcune cattive abitudini dovessero persistere saremo costretti a sanzionare chi non rispetta le regole, anche alla luce dei provvedimenti più stringenti previsti dagli ultimi decreti ministeriali".