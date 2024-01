"Noi siamo qui e ci mettiamo la faccia"

Dopo la puntata del programma di inchiesta Report andata in onda domenica 14 febbraio, su Rai 3, relativo all'inchiesta antimafia Hydra e al legame con l'hinterland milanese, tra cui Abbiategrasso, si è sviluppato un botta e risposta tra opposizione e maggioranza.

Le parole della lista civica Abbiategrasso Merita dopo Report

Hanno affermato dalla lista civica Abbiategrasso Merita, che fa parte della maggioranza di Cesare Nai:

"Le inchieste della Procura di Milano sulla presenza della mafia nel territorio lombardo alimentano in queste settimane le testate giornalistiche e i media nazionali ponendo in evidenza anche il nome della nostra Città. Siamo convinti sostenitori di qualsiasi indagine che serva a sgominare la criminalità in tutte le sue forme e auspichiamo che l’attività svolta dagli Inquirenti e dai Giudici prosegua celermente e possa portare al più presto alla condanna di chi si è macchiato di crimini mafiosi".

"Bisogna contrastare la mafia, ma Bià non è la città del crimine"

Hanno poi continuato:

"Bisogna contrastare con tutte le forze ogni forma di criminalità mafiosa ovunque essa sia ma non ci stiamo nell’accettare di dipingere genericamente Abbiategrasso come la “città del crimine”. Non cadiamo nel tranello della banalizzazione e dei proclami da social ma al contrario invitiamo tutti coloro che abbiano reali informazioni su possibili legami tra mafia e il nostro territorio a segnalarlo alle Autorità competenti o all’Ente Comunale, se potenzialmente coinvolto, tramite il portale dell'anti-corruzione reperibile sul sito istituzionale".

"Continueremo a lavorare mettendoci la faccia"

E infine hanno chiosato: