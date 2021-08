"Noi ci siamo" La civica Rho e Frazioni si presenta alle amministrative

Pronti a sostenere il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Orlandi

I rappresentanti della lista civica si sono presentati ai cittadini

Noi ci siamo. Questo lo slogan scelto dalla Lista Civica Rho e Frazioni per le prossime elezioni amministrative di Rho. I rappresentanti della lista, nei giorni scorsi si sono presentati ai cittadini e sono pronti per la prossima sfida elettorale.

Undici d0nne nella lista dei 24 candidati

Una lista composta da 24 candidati tra questi 11 donne. Una lista che unisce l'esperienza di chi ha già lavorato in amministrazione e in maggioranza a un importante numero di nuove persone provenienti da esperienze diversi come ad esempio la sanità, il volontariato, la scuola, il mondo dell’imprenditoria, il commercio e liberi professionisti, avvocati, medici, architetti, geometri,

manager, giovani universitari e pensionati.

"Siamo pronti a metterci al servizio della città"

Cittadini prima di tutto e candidati che hanno deciso di impegnarsi mettendo a disposizione le loro competenze e il loro tempo affinché, la nostra città non perda la caratteristica di una comunità con le qualità umane e solidali che da sempre l’ hanno contraddistinta. Vogliamo ringraziare, oltre ai candidati, le tante persone che stanno collaborando alla campagna elettorale per l’elezione a Sindaco di Andrea Orlandi al quale riconfermiamo che, come in passato, saremo alleati attenti e critici ma affidabili e che sosterremo il suo lavoro e quello della giunta affinché si realizzino gli obiettivi condivisi del programma elettorale ed in articolare quelli che attengono alla sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Ecco i nomi dei 24 candidati

Ecco i nomi dei 24 candidati Violante Nicola, (nella foto) attuale assessore della giunta in carica Massimo Cecchetti, Clelia La Palomenta, Martina Borella, Giampaola Guido (detta Paola), Alessandra Favero, Antonella Panigo, Anna Corradi, Anna Maria Dell’Agostino, Barbara Demontis, Clara Spagnolo, Paola Andreoli, Debora Naj, Mauro Rossi, Matteo Montiglio, Giovanni Stoppa, Nicolino Russillo, Vito Galliani, Cono Spitale (detto Nuccio), Ugo Terzaghi, Amedeo Maria Sigfrid Bonetto, Constantin Bostan, Marco Panico, Donato Teora.