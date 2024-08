Niente grigliata di Ferragosto, scoppia la polemica

Niente grigliata di Ferragosto a Bernate Ticino, l'ex sindaco contro la nuova Giunta comunale.

Ferragosto senza grigliata, è polemica

Un Ferragosto senza la tradizionale grigliata. E' quanto andato in scena a Bernate Ticino e che ora prova l'ira dell'ex sindaco Mariapia Colombo, ora della lista civica di centrodestra Nel futuro insieme forza di minoranza. "Abbiamo constatato che quest'anno l'evento non è stato organizzato - afferma Colombo che ha presentato un'apposita interrogazione alla Giunta - Dal programma amministrativo col quale il nuovo sindaco si è presentato alla cittadinanza l'8 e 8 giugno 2024 in occasione dell'elezione del sindaco e del Consiglio comunale testualmente si legge: 'Potenzieremo e rilanceremo alcune novità, gli eventi ormai consolidati come, ad esempio, la Giornata dell'anziano, la grigliata di Ferragosto, la Sagra sapori d'autunno, la Giornata dello sport e altro".

Le domande al nuovo sindaco

Così Colombo si rivolge al nuovo sindaco Alessio Ottolini: "Numerose richieste e domande si sono arrivate da parte della cittadinanza, l'evento non avrebbe comportato alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto in costi sarebbero stati coperti con la quota di ciascun partecipante, se non un supporto, da parte del Comune, nell'organizzare tale iniziativa con l'aiuto del Gruppo pensionati. Ricordiamo soprattutto la finalità sociale dell'evento ossia un'occasione ricreativa e aggregativa per coloro che rimangono in paese per trascorrere in compagnia una particolare giornata come la festa del 15 agosto. Per questo chiediamo di conoscere le motivazioni e le problematiche ostative all'organizzazione dell'evento".