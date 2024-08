Niente grigliata a Ferragosto? Il sindaco risponde

Il sindaco di Bernate Ticino replica sulla mancata organizzazione della tradizionale grigliata di Ferragosto.

Grigliata di Ferragosto, parla il sindaco

Non si placa a Bernate Ticino la polemica all'indomani della mancata organizzazione da parte del Comune della tradizionale grigliata di Ferragosto. A dare il via alle proteste era stato l'ex sindaco Mariapia Colombo oggi in minoranza. Pronta la replica del sindaco Alessio Ottolini: "Degli eventi istituzionali organizzati e/o patrocinati dal Comune, l'evento in questione non è stato mai oggetto di atti amministrativi (deliberazioni e/o determinazioni). E' bene rimarcare che la mancanza di atti deliberativi rendono tale manifestazione strettamente collegata alle persone che l'hanno organizzata negli anni precedenti e non al Comune. Viene quindi da noi ereditato, ora, l'onere di riorganizzare l'evento sotto tutti gli aspetti mancanti sino ad oggi (l'aspetto amministrativo in primis) onde pervenire a un effettivo evento istituzionale. Relativamente al programma amministrativo indicati, i termini 'potenziare' e 'rilanciare' implicano anche una rivalutazione degli eventi svolti anche in considerazione dei feedback ottenuti dalla cittadinanza e raccolti dal gruppo politico sempre presente sul territorio. Appare chiaro che quanto riportato nel programma amministrativo non interferisce nè pregiudica la facoltà di proporre, anche sotto una nuova veste, eventi precedenti e ampliare, con una migliore articolazione, i servizi rivolti a una categoria di utenti si spera sempre più numerosa e di ogni età".

I programmi

"E' palese che si rivaluterà tale evento per il prossimo anno, tenendo in debita considerazione quanto sopra esposto e le osservazioni della cittadinanza che confidiamo perverranno direttamente alla nostra Amministrazione - prosegue Ottolini - Tenuto conto del periodo estivo, con conseguenti ferie del personale del Comune, e dello scarso tempo a disposizione per l'organizzazione degli eventi, considerata la priorità delle innumerevoli ed inderogabili scadenze e incombenze dovute all'insediarsi di una nuova Amministrazione, proprio in considerazione del fatto che l'evento è stato sempre organizzato in maniera informale dalla precedente Giunta, viene spontaneo chiedere per quale motivo la lista civica Bernate e Casate-Nel futuro insieme non abbia provveduto essa stessa a riproporre l'evento".