Nicolò Gatti è il nuovo assessore a Cultura e tempo libero di Dairago

A Dairago l'assessore alla Cultura Gianni Caccia rassegna le sue dimissioni. Al suo posto arriva Nicolò Gatti.

Il cambio della guardia è stato annunciato lunedì scorso, durante il Consiglio comunale, da parte del diretto interessato, l’assessore a Cultura, associazioni, giovani e sport Caccia. Quest’ultimo ha rassegnato le sue dimissioni, scaturite, a suo dire, «per motivi personali» cedendo il testimone a Nicolò Gatti.

Il «grazie» per l’operato svolto da Caccia è arrivato per bocca del sindaco Paola Rolfi che ha detto:

«Ringrazio Gianni per il prezioso lavoro svolto in quest'anno, sapendo che potremo continuare a contare sul suo apporto. Contestualmente ho comunicato la nomina di Nicolò Gatti quale assessore alla Cultura, associazioni, giovani e sport».

Il neo assessore, dal canto suo si è presentato promettendo impegno per gli incarichi ricevuti.

«Continua il mio impegno per Dairago in una nuova veste. Sono stato nominato assessore alla Cultura, associazioni, sport e giovani. Già sabato ho incontrato una delegazione di giovani insieme al capogruppo Laura Olgiati e alla neo-consigliera Ilaria Cervellino per parlare del loro futuro. Siamo rimasti veramente soddisfatti del loro senso civico e la loro voglia di essere protagonisti. Spero sia l’inizio di un lungo e proficuo percorso».