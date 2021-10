Una serata per spiegare il Pgt, quella di venerdì 29 ottobre. Ed ecco la presa di posizione politica forte della maggioranza: "Nessuna cementificazione, le bugie hanno le gambe corte".

“Ringraziamo il nostro sindaco Linda Colombo che, con tavole e documenti alla mano, ha illustrato con estrema chiarezza i contenuti della variante di Pgt che andremo ad approvare la settimana prossima, smentendo una a una tutte le falsità messe in giro ad arte da alcuni consiglieri di minoranza”: così Giuseppe Sisti (Lega), Mimmo Bonomo (Fratelli d'Italia) e Roberto Pirota (Forza Italia), referenti politici dei tre partiti che compongono la maggioranza.

"Nessuna cementificazione, le bugie hanno le gambe corte"

“Nella serata di ieri è emerso chiaramente che non ci sarà nessuna cementificazione del territorio – continuano Sisti, Bonomo e Pirota - Anzi, dopo decenni di promesse mai rispettate da parte di coloro che adesso si affannano a raccogliere firme gridando a scandali che non esistono, grazie al recupero delle aree dismesse tra cui l'ex Cartiera, Bareggio avrà finalmente un centro storico degno di essere chiamato tale. Si andrà a riqualificare una zona degradata e pericolante creando tra le altre cose un polmone verde di 2500 metri quadrati oltre a parcheggi e nuovi servizi per il cittadino. Tra l'altro, con questo Pgt, la capacità edificatoria su tutto il territorio è inferiore a quella del vecchio Pgt dell'Amministrazione Restelli (centrosinistra).

La serata poco partecipata

Stoccata diretta alla minoranza: "Siamo soddisfatti che i cittadini, almeno quelli in buonafede, presenti all'incontro l'abbiano compreso e soprattutto abbiano capito di essere stati presi in giro da quella parte della minoranza che raccoglie firme, produce comunicati stampa e infesta i social con menzogne di ogni genere. Ma si sa, le bugie hanno le gambe corte. Così corte da non avere la forza di camminare nemmeno fino all'aula consiliare: dopo settimane di martellamento mediatico ci saremmo aspettati un pienone in sala, invece, tolti gli addetti ai lavori, i cittadini presenti erano non più di una ventina”.