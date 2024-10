"Nervibus" pronto a partire: è la navetta per i cittadini

"Nervibus" al via, partenza per la navetta che porterà i cittadini di Nerviano e frazioni nei luoghi di maggiore interesse della comunità.

"Nervibus", si parte

Tutto pronto per la partenza della navetta cittadina gratuita, ribattezzata "Nervibus", organizzata dal Comune di Nerviano, che da mercoledì 9 ottobre 2024, aiuterà i cittadini nei loro spostamenti collegando i principali servizi del capoluogo e frazioni come medici di base, attività commerciali, poste, cimiteri, banche, parchi, municipio e altro ancora.

Il servizio sarà attivo tutti i mercoledì e giovedì con tre corse nella fascia oraria dalle 9 alle 12 (il servizio sarà sperimentale fino a luglio 2025, navetta operativa 11 mesi all'anno, esclusi i giorni festivi e il mese di agosto).

Le tappe

Partenze partenze in via Tonale (nel parcheggio del Myth pub) alle 8.58, alle 10.02 e alle 11.02: da qui tappa (solo al primo giro) in piazza a Garbatola, poi a Sant'Ilario in via Guareschi-cimitero, alla scuola primaria, in via Garibaldi-don Castiglioni (fermata Movibus), fermate poi a Nerviano rispettivamente al cimitero, in viale Rimembranze-via Cadorna, alla Torre (pensilina del bus direzione Milano), via Papa Giovanni XXIII-via Masaccio-via Diaz, a Cantone in piazza della chiesa, poi an cora a Nerviano in via Kennedy (dove vi sono le fermate Movisbu), in via Marzorati in prossimità del parcheggio del municipio, poi in via Toniolo-Dante-Cogliati, Piazza Vittoria (fermata Movibus), alla Torre (fermata Movibus), poi a Garbatola al parcheggio del cimitero e in piazza per arrivo poi al punto di partenza.

Le parole del sindaco

"E' una risposta concreta alle esigenze di un territorio in crescita che punta ad offrire servizi e qualità ai cittadini ed è pensata per facilitare gli spostamenti quotidiani dei residenti offrendo un'alternativa comoda per muoversi in paese - commenta il sindaco Daniela Colombo nel ricordare l’introduzione del nuovo servizio - E’ un’importante iniziativa di trasporto pubblico locale pensata per migliorare la mobilità all’interno del nostro comune e facilitare l’accesso ai principali hub di interesse pubblico secondo le necessità di tutti: dagli anziani alle persone con mobilità ridotta, alle famiglie. Questa novità, inserita nell’ambito del capitolato di gara del trasporto scolastico, rappresenta un passo avanti verso una comunità più connessa e attenta ai bisogni della cittadinanza".