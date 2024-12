Nerviano è ancora Comune riciclone

Nerviano nuovamente proclamato Comune riciclone.

Il Comune di Nerviano è ancora una volta un «Comune riciclone». Nei giorni scorsi, infatti, negli spazi della Social innovation academy a Mind Milano, si è svolta l'ottava edizione dell'Ecoforum economia circolare di Legambiente Lombardia. Obiettivo quello di fare il punto con le imprese delle filiere del riciclo, le aziende di gestione dei rifiuti e i Comuni sull'economia circolare lombarda. Presenti ben 400 Comuni lombardi.

"La gestione dei rifiuti è un tema che trasversalmente coinvolge tutta la società ed è fondamentale riuscire a comprendere quali saranno le sfide concrete che saremo chiamati ad affrontare nei prossimi anni - spiegano dall’assessore al Territorio Enrico Fontana (nella foto durante la premiazione) - Infatti, se da un lato, la differenziazione dei rifiuti ha raggiunto risultati significativi, sarà certamente importante consolidare questi dati e iniziare un percorso tangibile rispetto alla differenziazione dei rifiuti tessili e a come contenere la quantità di rifiuti ed inquinamento generati con la fast fashion. Il Comune di Nerviano ha riconfermato la propria presenza in questa classifica e per questo motivo desidera ringraziare tutti i cittadini, le aziende, le associazioni di settore e il circolo locale di Legambiente, per l’impegno quotidiano e la costante attenzione rispetto al tema della differenziazione dei rifiuti e l’ambiente".