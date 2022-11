Naviglio in asciutta: Robecco futura dice "Basta"

Il gruppo di Robecco Futura chiede al Consorzio Villoresi di mettere fine alle asciutte del Naviglio per salvaguardare l'ambiente e anche il paesaggio cittadino.

Sergio Sinigaglia, capogruppo di Robecco Futura, ha formalmente chiesto al Consorzio Villoresi, che si occupa della gestione del Naviglio Grande, di fermare la chiusura invernale delle acque nel Naviglio, per diversi motivi.

"In diversi comunicati stampa abbiamo ampiamente espresso il nostro disappunto sul problema della presenza di schiume che rovinavano la bellezza del Naviglio Grande - ha affermato Sinigaglia - Su questa questione abbiamo anche organizzato un flash mob per sensibilizzare cittadini e istituzioni e abbiamo sempre sostenuto che la presenza della schiuma rovina il nostro bellissimo paesaggio. Come lista Robecco Futura da sempre sosteniamo che questo territorio, l' est Ticino inteso come ambito 8 di Città Metropolitana, ha molto da offrire in termini di attrattività turistica, in gran parte ancora da costruire, sicuramente da rilanciare in modo coordinato e sistematico. Milano è uno straordinario polo di attrazione di persone che per diverse ragioni: studio, lavoro, affari; arrivano al capoluogo da tutto il mondo. La qualità dell'acqua che scorre nel Naviglio è quindi una priorità in questo senso."