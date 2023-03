Nasce Attivamente, la nuova lista civica di Castano Primo

Il Comitato per Castano Primo, lista civica i cui rappresentanti al momento siedono all'opposizione del parlamentino cittadino, prepara le elezioni amministrative 2024 e annuncia la nascita del nuovo soggetto politico chiamato "Attivamente".

Ad un anno dalle elezioni amministrative in programma per il 2024 il Comitato per Castano scende di nuovo in campo dando vita alla lista civica "Attivamente". L'annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, sabato 11 marzo, a Villa Rusconi nel corso della presentazione del nuovo soggetto politico da parte dell'attuale capogruppo della civica, Alberto Moiraghi.

Il simbolo di Attivamente

In campo per le amministrative

Il nuovo soggetto politico prende le mosse dalla storica lista civica Comitato per Castano. "Non andrà a collocarsi né a destra né a sinistra", hanno fatto sapere i promotori in conferenza stampa. "ma andrà a raccogliere le idee dei cittadini che negli ultimi anni sono rimasti delusi dall'operato dei partiti politici tradizionali". Sempre Attivamente ha aperto le porte a "chiunque voglia prendere parte a questo progetto politico" e punta ad esportare lo stesso contenitore anche al di fuori dei confini di Castano Primo.

A Villa Rusconi la presentazione della nuova lista civica Attivamente