Movida sicura con l'arrivo degli "Street tutor"

Movida sicura a Legnano con l'arrivo degli "Street tutor": via all'iniziativa per evitare schiamazzi e disagi.

"Street tutor" per una movida sicura

Nel centro di Legnano saranno operativi gli "Street tutor". Li si vedrà in azione tutti i sabato sera di settembre ed ottobre. Si tratta di un servizio di sicurezza urbana che rientra nel progetto "Legnano SiCura" con fini educativi-informativi nei confronti della popolazione riguardo a norme e regole vigenti di buona convivenza e condotta. Si tratterà di figure appositamente formate ed impiegate da una società specializzata in attività di prevenzione dei rischi in spazi pubblici aperti, in particolare frequentati dai giovani. Scopo della campagna sperimentale, denominata “Keep calm and enjoy Legnano” e organizzata dall’Amministrazione comunale che si avvale della società Top Secret- è informare e sensibilizzare i cittadini sulla disciplina normativa vigente – in particolare espressa nei regolamenti ed ordinanze

locali - riguardo obblighi e divieti posti a tutela della vivibilità e decoro della città, con un’attività che invita a osservare un comportamento rispettoso dei principi della buona educazione e della convivenza civile. Saranno 4 gli operatori street tutor attivi nelle zone centrali più interessate dalla movida, quindi frequentati dai giovani, e saranno riconoscibili grazie a una

pettorina ad alta visibilità con il logo del Comune e della campagna Keep calm and enjoy Legnano. L’attività sarà svolta dalle 22 alle 2 di notte. Alla fine di ogni serata sarà redatto dagli Street tutor un resoconto sullo svolgimento del servizio con i principali eventi, le criticità riscontrate e le raccomandazioni che possono essere utili alla Pubblica amministrazione e alla Polizia Locale.

La soddisfazione della Giunta

"Gli 'Street tutor' rappresentano un ulteriore tassello della strategia di sicurezza integrata in città, che parte dal lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dalla nostra Polizia locale - commenta il sindaco Lorenzo Radice - Gli 'Street tutor' saranno altre sentinelle sul territorio, che si aggiungono ai cittadini attivi impiegati nel controllo di vicinato e nella cura di giardini e beni pubblici, per rilevare situazioni di persone che non vivono la nostra città in modo corretto e rispettoso, e che quindi ci aiuteranno ad avere una conoscenza ancora più approfondita della realtà cittadina per mettere in atto interventi sempre più puntuali e mirati"; "Questa iniziativa di sicurezza urbana riunisce in sé gli aspetti dell’informazione alla cittadinanza e di monitoraggio dei fenomeni che avvengono sul territorio, presidiando le aree maggiormente interessate dalla movida notturna - aggiunge Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale - Sebbene si tratti di una sperimentazione non è un’iniziativa estemporanea perché si colloca all’interno del progetto Legnano SiCura, quindi dialogherà e si integrerà con l’attività di Educativa di strada portata avanti dalla cooperativa Albatros per prevenire fenomeni di disagio e di insicurezza urbana e con il crescente presidio di aree come il parco Falcone Borsellino dove stiamo spingendo per tenervi attività sociali, animative, culturali e sportive quali la prossima Festa dello sport e l’inaugurazione del campo di basket".