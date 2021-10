Verso l'acquisizione dell'immobile dal Demanio

A breve il Comune di Morimondo acquisisce dal Demanio l'Abbazia e punta a 500mila euro di finanziamenti regionali per progetti di recupero e valorizzazione

Morimondo, progetti in grande per l’Abbazia «comunale»

Assestamento di bilancio in discussione nel corso dell'ultimo consiglio comunale a Morimondo: mini-manovra utile per stanziare le risorse per alcuni interventi che stanno interessando il borgo in queste settimane. Al vicesindaco ed assessore al Bilancio Marco Iannoni il compito di illustrare i numeri, con il sindaco Marco Marelli che è poi entrato nel merito delle singole voci. Spiccano i 200mila euro per l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici. Ben 180mila giungono da Regione Lombardia. Due le aree che saranno interessate: quella presso i parcheggi del cimitero e l'altra, più consistente, nei pressi della Casa di riposo. Regione mette a disposizione anche 18mila euro dei 26mila complessivi destinati a messa in sicurezza e manutenzione dei cimiteri. Il Comune investe 50mila euro per potenziare gli impianti di videosorveglianza. Ha spiegato Marelli: «Vogliamo intervenire per arginare il parcheggio selvaggio la sera in via Comolli e via Roma, con telecamere che saranno in grado di leggere le targhe, in modo da tutelare l'accesso al centro del paese». Con 8mila euro l'Amministrazione di Morimondo andrà a concludere il circuito del sentiero delle erbe, dopo che i due privati possessori dei due terreni ancora mancanti hanno effettuato la donazione al Comune.

La consulenza per un progetto di recupero e valorizzazione dell'Abbazia

L'investimento più ambizioso in prospettiva sono i 38mila euro per una consulenza legata al progetto di acquisizione dal Demanio dell'Abbazia. Come annunciato da Marelli, le procedure potrebbero concludersi già questo mese. A questo punto il Comune potrà e dovrà rendersi protagonista di iniziative di recupero e valorizzazione. Per questo c'è l'idea di partecipare ad un bando regionale che potrebbe fruttare ben 500mila euro da destinare alla causa. Se arrivasse il finanziamento, andrebbe retroattivamente a coprire anche le spese tecniche di consulenza. Dal consiglio, infine, via libero definitivo all'ampliamento dell'insediamento produtivo della Siderinox a Caselle e l'impegno a monitorare su alcuni disservizi legati alla raccolta rifiuti da parte di Ideal Service soprattutto nell'area delle cascine, su input del consigliere di opposizione Gabriele Pindilli.