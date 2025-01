Morimondo: bilancio dopo sei mesi di mandato

Il piccolo borgo di Morimondo ha chiuso l'anno con una nuova amministrazione , con l’elezione del sindaco Marco Iamoni. Proprio il primo cittadino alla vigilia del nuovo anno fa un bilancio dei primi sei mesi di mandato, pronto per le nuove sfide nel 2025, che saranno su diversi fronti.

“Sono passati 6 mesi da quando siamo stati eletti. A breve uscirà un opuscolo che rappresenterà questi mesi, molto intensi, che ho ed abbiamo vissuto – sottolinea il primo cittadino - Riporto alcuni di questi eventi: da giugno 2024 vi sono stati 2 nuove assunzioni. In sostituzione di altrettante uscite, tra il personale degli uffici . Abbiamo risolto un grave problema in capo alla sacrestia ( grave infiltrazione di acqua piovana con rischio di ammaloramenti di strutture ed arredi) – continua - Su richiesta di molti cittadini sono state assunte decisioni in merito al centro sportivo; inoltre stiamo lavorando alacremente per definire una serie di problematiche relative ai lavori di efficientamento energetico sulla ex scuola e sulla palestra .Abbiamo avviato contatti con enti ed associazioni del territorio per rilanciare Morimondo a livello sociale e culturale su aspetti non solo relativi al monastero, un aspetto a cui tengo molto. Stiamo definendo un progetto sulla sicurezza in paese e sulle strade delle cascine. E tanti sono i temi sul tavolo dell’Amministrazione, uno dei quali il rinnovo del consiglio della fondazione – e conclude con uan riflessione - Credetemi in 6 mesi abbiamo lavorato molto. La bacchetta magica non l’abbiamo e certe cose per essere risolte richiedono tempo e denaro. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione del centro sportivo, abbiamo contattato almeno 4 soggetti apparentemente interessati, quando si è trattato di definire nessuno si è sentito di impegnarsi nella cosa. Non voglio che pensiate che non ci stiamo impegnando ma non è semplice trovare persone coscienziose a cui lasciare in gestione un bene pubblico che non garantisca ai gestiti un lauto ritorno economico. Chiunque volesse proporre, suggerire, offrire idee o proposte e bene accetto”.