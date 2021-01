Monica Berna Nasca nominata assessore alla Quotidianità

Monica Berna Nasca diventa assessore alla Quotidianità del Comune di Legnano.

Monica Berna Nasca diventa assessore

Con decreto del 14 gennaio il sindaco Lorenzo Radice ha nominato Monica Berna Nasca assessore alla Quotidianità. Berna Nasca, 54 anni, ha ricevuto le deleghe alle Piccole cose, Comunicazione, Servizi demografici e cimiteriali, Innovazione digitale e Partecipazione. Si completa così la composizione della Giunta comunale, come annunciata nella presentazione dell’Amministrazione lo scorso 20 ottobre. Allora il primo cittadino aveva manifestato l’intenzione di far entrare in squadra Berna Nasca, precisando però che per qualche mese l’esponente dem avrebbe lavorato su questi temi da consigliera delegata, perché assessore alle Politiche e ai Servizi sociali del Comune di Dairago. Ora le dimissioni dalla Giunta dairaghese del sindaco Paola Rolfi e la nomina in quella legnanese. Nomina che sarà comunicata al Consiglio comunale della città de Carroccio nella seduta del 21 gennaio 2021. In quell’occasione, Berna Nasca sarà surrogata dal primo dei non eletti della lista del Partito democratico, Valeria Sambati.

Ecco la squadra di Giunta

Ecco pertanto la composizione della giunta comunale con relative deleghe:

Lorenzo Radice – sindaco, con competenze in: Rapporti con l’Alto Milanese e Città Metropolitana, Sviluppo economico del territorio (commercio, artigianato e industria), Legalità e Trasparenza, Attuazione del programma

Anna Pavan – vicesindaco assessore al Benessere e sicurezza sociale con deleghe in: Servizi Sociali e Terzo Settore, Politiche per le Famiglie e Disabilità, Politiche abitative, Salute, Sicurezza e prevenzione (Polizia locale), Protezione civile

Lorena Fedeli – assessore alla Città futura con deleghe in: Pianificazione Territoriale e Città policentrica, Rigenerazione Urbana e urbanistica tattica, Smart city, Ambiente, Fiume Olona, Gestione ciclo dei rifiuti, Servizi alle imprese e al commercio, Sportello unico attività produttive (Suap)

Alberto Garbarino – assessore alla Sostenibilità con deleghe in: Contabilità, Programmazione, Economali, Tributi, Società partecipate, Provveditorato, Cuc, Risorse umane

Marco Bianchi – assessore alla Città bella e funzionale con deleghe in: Opere pubbliche, Decoro e arredo urbano, Gestione patrimonio comunale, Viabilità/Rete Verde e del Commercio, Mobilità e trasporti

Guido Nicolò Bragato – assessore alla Qualità della vita con deleghe in: Cultura e forum delle associazioni culturali, Turismo ed eventi, Sistema bibliotecario diffuso, Politiche giovanili, Palio, Sport

Ilaria Maffei – assessore alla Comunità inclusiva con deleghe in: Scuola di comunità (istruzione), Città dei bambini e Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi, Nuovi cittadini e Forum Stranieri, Pari opportunità, Conciliazione dei tempi, Animali

Monica Berna Nasca – assessore alla Quotidianità con deleghe in: Piccole Cose, Comunicazione, Servizi demografici e cimiteriali, Innovazione digitale, Partecipazione

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE