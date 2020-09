Il sindaco Cesare Nai ha richiesto un incontro con Trenord per riportare nuovamente all’attenzione i disagi dei pendolari della Milano-Mortara

Milano-Mortara, il sindaco di Abbiategrasso chiede un incontro con Trenord

Il sindaco Cesare Nai ha richiesto un incontro con Trenord per riportare nuovamente all’attenzione i disagi dei pendolari della Milano-Mortara. “Siamo in attesa di essere ricevuti a breve dai vertici di Trenord, ai quali esporremo le problematiche più volte segnalate dai pendolari in merito a ritardi, soppressioni e disservizi sulla linea – spiega il sindaco – Sicuramente faremo presente anche la necessità di ripristinare il servizio di trasporto biciclette segnalata da Fiab. Daremo poi un resoconto di quanto emergerà dall’incontro”.

“Con l’emergenza Covid sono aumentati ulteriormente i disagi che già si registravano sulla linea – aggiunge l’assessore ai Trasporti Francesco Bottene – Non è più possibile da parte di Trenord ignorare la situazione. Andremo nelle sedi opportune a richiedere almeno una garanzia minima di servizi da mantenere per i pendolari”. TORNA ALLA HOME