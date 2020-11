Linea ferroviaria Milano-Mortara, il raddoppio non figura nel piano commerciale quinquennale pubblicato da Rfi. I pendolari: “Regione batta un colpo”

Milano-Mortara: il raddoppio diventa un miraggio

Raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara fuori dai radar di Rete ferroviaria italiana. Rfi ha infatti recentemente pubblicato il proprio piano commerciale quinquennale, che enumera gli interventi in via di realizzazione per potenziare il sistema ferroviario nazionale. E l’intervento atteso dai pendolari abbiatensi non figura. Non un fulmine a ciel sereno, ma un po’ di delusione naturalmente c’è.

Fa il punto l’associazione MiMoAl presieduta da Franco Aggio: «Come era ampiamente prevedibile non c’è alcuna menzione del raddoppio Albairate-Mortara, neanche del tratto Albairate-Abbiategrasso. Il piano ha un orizzonte fino al 2024». C’è margine sino al 4 dicembre, scadenza entro la quale Rfi dà la possibilità ai portatori di interesse per chiedere integrazioni, fare osservazioni ed eventuali richieste, ad ogni modo non vincolanti. «Se la Regione non si farà sentire anche il 2020 sarà passato invano e ne riparliamo a fine 2021. Forse», commentano amaramente i pendolari. Che invitano Regione a «battere un colpo», pur manifestando un certo scetticismo. Nulla da fare dunque, allo stato attuale, nemmeno per il breve tratto Albairate-Abbiategrasso e per il prolungamento della S9. Le uniche menzioni per la Milano-Mortara all’interno del corposo documento di Rfi riguardano interventi già noti, come la realizzazione della nuova fermata Tibaldi e successivamente l’adeguamento della fermata di Porta Romana.

Tornando all’associazione MiMoAl, l’istituzione della zona rossa in Lombardia ha costretto i pendolari a sospendere l’iniziativa di distribuzione gratuita delle mascherine lungo le stazioni di Parona, Mortara, Vigevano e Abbiategrasso. «Ci ripromettiamo di distribuirle appena sarà possibile», fanno sapere.

