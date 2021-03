Il consigliere regionale di Noi con l’Italia Luca Del Gobbo: “Opera fondamentale per il trasporto pubblico”

Milano-Mortara, Del Gobbo: “Pieno sostegno a Terzi”

“Pieno sostegno all’iniziativa dell’assessore regionale Claudia Terzi, che ha scritto al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e all’ad di RFI, Vera Fiorani, per sbloccare il progetto del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara. È un’opera fondamentale per il trasporto pubblico di una vasta area della Lombardia, purtroppo ferma da anni, anche a causa della mancata attenzione del precedente governo giallo-rosso. Mi auguro che il nuovo governo agisca in fretta”. Lo ha riferito Luca Del Gobbo, consigliere regionale di Noi con l’Italia e coordinatore del partito per la Provincia di Milano.

“Ora non dovrebbero più sussistere ostacoli formali alla revisione del progetto”

“Parliamo di un intervento richiesto da tempo dagli enti locali interessati (Abbiategrasso, Vigevano, Parona e Mortara) e che recentemente, con delibere specifiche, hanno espresso la disponibilità a dar corso all’opera senza più necessità dell’interramento della ferrovia, ma esplorando nuove soluzioni progettuali – precisa Del Gobbo – Con questa esplicita volontà dei Comuni non dovrebbero più sussistere ostacoli formali per la revisione del progetto nel più breve tempo possibile. Regione Lombardia si è sempre fatta promotrice delle istanze del territorio; le ha condivise e, in questo caso, ha ne chiede da tempo la realizzazione del raddoppio. Auspico che tutti questi tentativi portino presto al sospirato sviluppo del nostro territorio”.