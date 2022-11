Milano capitale dei brevetti? Il sostegno del ministro Urso

Anche il Ministro per il Made in Italy Urso ha sottolineato l'importanza di portare a Milano una delle sedi del tribunale europeo dei brevetti.

È quanto dichiara in una nota l’esponente della Lega Curzio Trezzani, Presidente della Commissione Cultura, Sport e Innovazione di Regione Lombardia assieme al collega consigliere regionale Simone Giudici. Entrambi gli esponenti del partito di Matteo Salvini erano già intervenuti sulla questione, richiamando il fatto che nel frattempo delle tre sedi che costituiscono il Tribunale Unificato dei brevetti due sono già stabilite fra Parigi e Monaco. La terza sarebbe dovuta andare a Londra ma non potrà più ospitarla causa Brexit.

“Come già detto altre volte, è da settembre del 2020 che Milano è candidata a sostituire la sede londinese, che si sarebbe occupata nello specifico delle cause farmaceutiche, e questa attesa di due anni non è un bel segnale. Il Consiglio regionale della Lombardia, peraltro, si è espresso favorevolmente su questa opportunità; un’altra idea potrebbe essere quella di portare la sede a Mind nella città di Rho, nell’ex area dell’EXPO. Ora che anche il Governo dalle parole del Ministro Urso rivendica questa richiesta, ci auguriamo – sottolineano Trezzani e Giudici – che dalle istituzioni europee si muova qualcosa. Con un volume d’affari stimato all’incirca in 350 milioni di euro Milano e la Lombardia, regione in cui più si concentra la capacità innovativa italiana, meritano davvero questo riconoscimento.”