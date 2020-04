“Meno propaganda e più concretezza dal sindaco Cucchi”

A Parabiago i coordinatori di Italia Viva Pino Lionetti e Eleonora Pradal chiedono al sindaco Raffaele Cucchi “meno propaganda e più concretezza”.

“Casa del nonno”

“La situazione che si è venuta a creare all’interno della “Casa del Nonno” di Parabiago ci preoccupa e ancor di più preoccupa i parenti degli ospiti e il personale sanitario e ausiliario” scrivono i rappresentanti del partito fondato da Matteo Renzi.

“Bene ha fatto il Sindaco a pretendere tamponi per ospiti e personale ma riteniamo che tale intervento sia stato tardivo, rispetto alle necessità che si erano presentate da oltre un mese e ben conosciute dall’amministrazione comunale, proprietaria della struttura. Dai dati molto parziali comunicati ieri sera in Consiglio Comunale si evince che i casi “positivi” siano numerosissimi, a fronte dei pochi tamponi effettuati. Senza parlare dei decessi amentati in maniera esponenziale in queste ultime settimane. Il Covid-19 sta decimando una intera generazione di padri e di nonni che avrebbero avuto ancora molto da dirci, in termini di conoscenza ed esperienza, ma molto ancora di più da darci in termini di affettività e di amore per i propri cari”.

Meno propaganda e più concretezza

“È del tutto evidente – prosegue la nota – che l’impegno dell’amministrazione comunale, per quanto encomiabile, si è rivelato del tutto carente e inadeguato alla situazione, certamente eccezionale e tuttavia ben conosciuta da oltre un mese e mezzo. Chiediamo pertanto all’amministrazione e al suo Sindaco un maggiore impegno e concretezza e meno propaganda politica, come invece purtroppo abbiamo assistito nell’intervento del Sindaco sul rendiconto del 2019 ieri sera in Consiglio comunale. Ci sarà tempo e modo di giudicare questa amministrazione per le sue mancate realizzazioni promesse in campagna elettorale, e lo faremo, ma non è questo il tempo, oggi occorre impegnarsi a salvare le vite delle persone e ad aiutare concretamente, con investimenti tangibili, i parabiaghesi in difficoltà economiche e noi di Italia Viva daremo tutta la collaborazione necessaria, se ci sarà chiesta e consentita, come abbiamo fatto ovunque”.

Non faccia come Fontana

Per concludere, la stilettata al presidente della Regione, appartenente alla Lega come Cucchi.

“Ci auguriamo che il Sindaco non imiti il presidente regionale Fontana, che scarica su altri responsabilità proprie e faccia in modo che la “Casa del Nonno” abbia tutta l’assistenza necessaria, sia agli ospiti che al personale ma anche ai parenti che hanno tutto il diritto di avere puntuali informazioni e garanzie di quanto avviene al suo interno e sulla salute dei propri cari”.

