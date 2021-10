Medici di base, assessore Welfare: "Lavorano poche ore"

Ritorna la questione dei medici di base che non basterebbero a coprire tutto il territorio lombardo. Secondo l'assessore al Welfare Letizia Moratti, gran parte del disagio potrebbe esser risolto aumentando le ore di lavoro degli stessi. Insorgono gli europeisti civici.

"L'assessore Moratti ha dichiarato che in Lombardia non mancano medici di base, il solo problema che abbiamo è che lavorano poche ore al giorno . Ma come si può fare questa affermazione dopo che , a seguito di una mia interrogazione , il suo assessorato mi ha comunicato che in Lombardia attualmente abbiamo ben 776 carenze tra Mmg e Pls. Nella sola Ats Città Metropolitana di Milano ne mancano 239. Condivido che si possa rivedere l'organizzazione e la modalità contrattuale, ma negare il problema è il modo migliore per non risolverlo mai. Per favore responsabilizziamoci, prendiamo in mano la situazione. Ce lo chiedono i Lombardi".