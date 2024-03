Matteo Pedretti è il candidato sindaco della civica “Per Albairate”

Si chiama Matteo Pedretti e sarà il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative per la lista civica «Per Albairate». Ieri sera , giovedì 21 marzo 2024, la sua presentazione ai cittadini al Centro polivalente di via Alla Brera ad Albairate . Classe ‘75, con solido background politico, con esperienza nel sociale, dopo anni di opposizione, ha deciso di fare il salto e tentare la scalata alla poltrona più ambita: quella di primo cittadino del suo Comune.

Si preannuncia una sfida a 2

Chi sarà il suo avversario? Le voci ufficiose parlano ancora dell’attuale sindaco Flavio Crivellin, ma per ora non ha ancora sciolto la riserva. Ma si preannuncia , salvo sorprese impreviste e dell’ultimo minuto, una sfida a due. Nell’ultima tornata Crivellin, aveva vinto per una manciata di voti, quindi saranno gli elettori a fare da ago della bilancia.

«Di lavoro faccio il tecnico di laboratorio biomedico all’Humanitas di Rozzano trattandosi di un lavoro h 24 tutti i giorni dell'anno su turni non mi permetterebbe di fare al meglio il sindaco e quindi ho deciso di prendermi un impegno con i cittadini, che se dovessi vincere le elezioni, mi metterò in aspettativa e sarò un primo cittadino a tempo pieno – ci confessa Pedretti – Devo essere un punto di riferimento , se il cittadino ha bisogno di qualcosa deve sapere di avere un punto fermo a cui rivolgersi. Stiamo mettendo insieme una squadra competente, che ha un obiettivo comune: il bene del paese. Tra loro ci saranno molti giovani, ma con esperienza».

Partecipazione e bene comune

Due sono gli aspetti su cui focalizzerà il suo programma: la partecipazione e il bene comune.

«Lo stile che ci siamo imposti è quello della partecipazione condivisa , aperta a tutti. Siamo convinti che il comune sia dei cittadini , non di chi amministra e crediamo che l'Amministrazione di un comune sia innanzitutto un servizio alla Comunità» precisa Matteo parlando di condivisione.

Tra i primi atti concreti, in caso di elezione, Pedretti vuole istituire le Commissioni di cittadini a supporto dell'Amministrazione, nel delineare e definire le scelte principali, ascoltando le istanze degli albairatesi. Altro aspetto a cui tiene molto è il «bene comune» , ovvero l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alle collettività sia ai singoli membri di raggiungerla propria perfezione più pienamente e più celermente. Per capire meglio questo concetto fa l’esempio dell’orto:

«Un concetto base è la differenza fra eguaglianza ed equità. Bisogna assegnare gli spazi in base a determinati criteri, i semi vanno innaffiati , va curato e amato- conclude – Sto parlando dell’orto di Albairate, il nostro bene comune. Se sarò eletto sindaco cercheremo al meglio coltivare il nostro orto e lo faremo con voi».

Saranno le urne l’8 e il 9 giugno a decretare il nome del nuovo sindaco di Albairate.