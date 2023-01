Massimo Cozzi candidato in Regione con la Lega

C'è anche Massimo Cozzi di Nerviano fra i candidati alle elezioni regionali del prossimo mese di febbraio.

Massimo Cozzi, militante della Lega di Nerviano dal 1994, residente a Busto Garolfo: è stato sindaco di Nerviano nell'ultimo mandato elettorale, fino al recente cambio di Amministrazione del 2022. Ora tenta l'ingresso nel Consiglio regionale con il suo partito.

"Sono ufficialmente candidato per le prossime Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio - ha affermato Cozzi - Il grazie da parte mia alla LEGA a tutti i livelli (Segreteria Nazionale, Segreteria Provinciale, Sezione di Nerviano) per la fiducia dimostrata ed il grandissimo onore concesso. Sono in LEGA dal 1992 e ho sempre messo la faccia, sia nei momenti belli che, soprattutto, in quelli più difficili. Da parte mia la promessa di proseguire ed aumentare l'impegno per il territorio, con professionalità ed umiltà che non deve mai mancare. Grazie a chi vorrà concedermi la propria fiducia".