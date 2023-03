Marta Spezi nuovo volto in Consiglio di Gente per Nerviano

Marta Spezi è il nuovo rappresentante della lista di maggioranza Gente per Nerviano in Consiglio comunale.

Marta Spezi nuovo volto in Consiglio

Dimissioni per Silvia Tagliaferri, capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale a Nerviano per la lista Gente per Nerviano. L'annuncio è stato dato dalla diretta interessata nel corso dell'ultima seduta di Consiglio: "A causa di una variazione dei miei impegni lavorativi, comunico che a breve rassegnerò le mie dimissioni da consigliere comunale - ha affermato Tagliaferri - Ringrazio tutti i presenti per avermi accompagnato in questa bellissima esperienza, auguro un buon lavoro per il presente e il futuro a tutte le forze politiche così come a chi mi sostituirà in questo ruolo". Al suo posto è entrata in Consiglio, per la stessa lista, Marta Spezi. L'altro consigliere della lista, Arianna Codari, è stata nominata nuovo capogruppo.

I commenti

"Grazie del supporto - ha detto commosso Lorenzo Lattuada, presidente del Consiglio comunale - Grazie a Silvia per la dedizione e il lavoro svolto insieme. Comprendiamo le difficoltà nel conciliare l’impegno politico con quello lavorativo e familiare e la ringraziamo di cuore. E un buon lavoro a Spezi e a Codari"; "Congratulazioni alla neo consigliera Spezi, l'impegno e la dedizione che la contraddistinguono saranno un supporto per tutta la comunità nervianese il commento di Gente per Nerviano".