Marco Grimoldi nuovo segretario della Lega

Marco Grimoldi è il nuovo segretario della Lega di Rescaldina.

Marco Grimoldi guida il Carroccio cittadino

E' Marco Grimoldi il nuovo segretario della Lega di Rescaldina. Classe 1961, rescaldinese, lui il successore di Ambrogio Casati. Nel direttivo eletti lo stesso Casati e Mariangela Franchi, capogruppo del Centrodestra unito in Consiglio comunale. Grimoldi, eletto all'unanimitò, ha alle spalle alle spalle diversi anni di militanza nella Lega ed ha già annunciato "la volontà di proseguire l’opera dei segretari che lo hanno preceduto con un impegno altrettanto costante e concreto" E Ha aggiunto: "L'impegno si consoliderà la presenza nel paese con i gazebo dove

incontrare i cittadini, ascoltarli ed avvicinarli alla politica. Altro obiettivo a breve termine è preparare la sezione per le prossime elezioni amministrative del 2024 con l’obiettivo di costituire una squadra capace di restituirci una Rescaldina ordinata, pulita e sicura".

I ringraziamenti a Casati

"L’intera sezione della Lega di Rescaldina ha ringraziato Ambrogio Casati per il lavoro svolto in qualità di segretario in questi ultimi anni, particolarmente difficili, che hanno reso alquanto complicata la partecipazione attiva alla vita politica - affermano dalla sezione - Nonostante le difficoltà non abbiamo mai rinunciato ai consueti appuntamenti di lavoro dedicati alla vita politica

del paese ed ha portato avanti con determinazione il proprio programma".