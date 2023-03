Manutenzione scuole: "Appalto e risorse ci sono ma perché non sono state fatte?"

Il primo cittadino di Bareggio Linda Colombo ha risposto all’interrogazione presentata da Bareggio2013 per conoscere "se l’appalto di manutenzione ordinaria edile, idraulica ed elettrica di tutti gli immobili di proprietà comunale, comprese le scuole, e aggiudicato il 15 settembre scorso ha esaurito o meno il budget a disposizione".

A spiegare la risposta ricevuta è stato lo stesso gruppo.

"Nella risposta il sindaco afferma che l’appalto delle manutenzioni nei plessi scolastici di Bareggio e San Martino ha ancora a disposizione un budget di 50mila euro. Tuttavia, gli interventi chiesti dalle scuole fin dall’autunno scorso non sono stati eseguiti. Alla scuola elementare Rodari di Bareggio, per esempio, sono state chieste a ottobre 2022 nuove tende veneziane frangisole in sostituzione di quelle precedenti tolte perché rotte, e alunni e insegnanti ancora le attendono, il sole rende difficili agli alunni la visione della lavagna interattiva multimediale. Altro esempio, la scuola dell’infanzia Bruno Munari di San Martino aveva, invece, segnalato all’inizio dell’anno scolastico la necessità di riparare le travi di sostegno frangisole all’esterno delle aule e l’intervento non è ancora stato eseguito".

ha continuato il consigliere della lista civica Bareggio2013 Monica Gibillini:

"È incomprensibile l’assenza di interventi nelle scuole a seguito delle numerose richieste dei mesi scorsi dell’Istituto Perlasca e sollecitata anche dai genitori presenti in Consiglio di Istituto che attendono ancora una risposta alla lettera il 15 febbraio al sindaco e all’assessore all’Istruzione e lavori pubblici e, in conoscenza, al Consiglio comunale. Al momento a limitare gli interventi è la mancata presentazione del bilancio in Consiglio comunale da parte della maggioranza, sperando non ci siano sorprese per i cittadini quando verrà presentato, che limita la spesa a 3/12 di quanto speso nel 2022 visto che siamo a marzo. Tuttavia, da ottobre a dicembre scorsi, quando il bilancio c’era gli interventi non sono stati eseguiti".