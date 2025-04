Manutenzioni nelle scuole, nei centri sportivi e la creazione di un nuovo parco. Una variazione di bilancio da oltre 400mila euro è stata presentata ieri sera, 9 aprile 2025, in Commissione bilancio a Bareggio in vista dell’approvazione della prossima settimana in Consiglio comunale.

Manutenzione delle scuole e un nuovo parco con la variazione di bilancio

“Andiamo a finanziare una serie di investimenti attraverso l’applicazione di una quota di avanzo, vincolato, destinato a investimenti e avanzo libero”, spiega l’assessore al Bilancio Nico Beltramello. Ecco i principali investimenti previsti: manutenzioni straordinarie ai centri sportivi “Facchetti” e “Kennedy”, posa nuovo contatore presso la bocciofila, fornitura e posa di oscuranti alla scuola dell’infanzia “Munari” da installare dopo la realizzazione della nuova tettoia, posa pavimentazione antiscivolo in tutti i bagni della scuola “Montalcini”, manutenzione straordinaria bagni parco Arcadia, nuovo parco via Vigevano e installazione di un nuovo sistema di controllo accessi presso la piattaforma ecologica di via Monte Nero.

