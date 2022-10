Manifestazione in ricordo di El Alamein? IL PD dice "No grazie"

Il Partito Democratico di Abbiategrasso dice "No" alla manifestazione in occasione dell'anniversario della battaglia di El Alamein che verrà ricordata il prossimo 30 ottobre in città.

Il ricordo di El Alamein: il PD non ci stà

Per il prossimo 30 ottobre è stata organizzata da alcune associazioni d'arma, con il patrocinio del comune di Abbiategrasso, una manifestazione per l’80° anniversario della battaglia di El Alamein. Fu uno dei più sanguinosi scontri della seconda guerra mondiale nel 1942 in Africa, dove per sei mesi si fronteggiarono e morirono migliaia di soldati: da una parte l’armata italo-tedesca, dall’altra i britannici.

"Ora il Partito Democratico di fronte a questa iniziativa denuncia l’inopportunità e la leggerezza nell’organizzare una manifestazione che va al di là di una commemorazione a ricordo dei caduti in guerra (non una preghiera di suffragio è prevista a tal fine nel programma) - fanno sapere dal Pd - Questa manifestazione si presenta invece come la celebrazione di una battaglia e di una visione di conflitto e politica coloniale in cui migliaia di soldati furono mandati a morire dal regime fascista, alleato del nazismo hitleriano. In questo tempo in cui viviamo momenti drammatici e condanniamo la guerra di invasione della Russia contro l’Ucraina, nel cuore dell’Europa, nel momento in cui stiamo invocando che si avvii urgentemente un percorso di pace e di diplomazia perché tacciano le armi, ad Abbiategrasso si permette e si patrocina una festa nostalgica di una guerra in cui noi eravamo gli invasori a fianco dei nazisti. Si assiste inoltre con stupore ad un rinverdire di toni ed entusiasmi per armi, mezzi bellici e passioni di fronti (basta il titolo della conferenza "passione e gloria ad El Alamein") Non c'è niente di glorioso da ricordare in questo momento con festeggiamenti ed esibizioni di retorica militarista, che stridono con il momento presente".

La commemorazione si svolgerà in oratorio

La manifestazione si svolgerà in oratorio ad Abbiategrasso: una scelta non condivisa dagli esponenti locali del Partito democratico: