Magnago indica la via per il nuovo anno: "Massimo impegno sulle famiglie"

Un intenso lavoro di fine anno dedicato alle famiglie di Magnago. Bambini e anziani al primo posto nei pensieri del Comune, della Comunità pastorale e delle associazioni, in un lavoro coordinato dall'assessore alle Politiche sociali Maria Grazia Ragona, come sempre presente sul territorio anche e soprattutto con partecipazione diretta all’attività di alcune associazioni cittadine, e nell’opera di volontariato in Protezione civile.

"C'è stato un confronto con le dirigenze", ha spiegato Ragona

«Terminato il faticoso lavoro della stesura del bilancio e la sua quadratura, cercando in ogni modo di esentare il proprio importante capitolo dai tagli richiesti, il tempo è volato per essere vicina ai nostri cittadini più deboli per le prossime festività’ natalizie, coordinando la presenza di elfi, Babbo Natale dai più piccoli e la visita a tutti i nostri anziani ospiti delle rsa della zona – afferma l'assessore Ragona – Contestualmente abbiamo colto anche l’occasione di confrontarsi con la dirigenza delle strutture per raccogliere informazioni importanti sulla loro attività e la loro gestione, al fine di poter aprire l’iter preparatorio al progetto di una struttura nel nostro Comune, come inserito nel programma che la nostra Amministrazione ha proposto ai cittadini».

Uno sguardo al futuro

Uno sguardo anche al futuro:

«Il lavoro si è fatto importante anche nella programmazione dei progetti per il prossimo 2025, con particolare attenzione al tavolo di comunità comunale, un coordinamento dove portare importanti problematiche sociali da affrontare – le fa eco il segretario magnaghese di Fratelli d'Italia Elia Peroni – E' un organo che, anche grazie anche alla presenza del nostro parroco don Marco Basilico, coordina le soluzioni, i servizi e le proposte per la cittadinanza più giovane di Magnago».

Spazio al mondo autistico con progetti mirati

Prosegue poi spedito il progetto di integrazione e sviluppo per i ragazzi del mondo autistico. Ispirandosi all’esemplare lavoro di PizzaAut, con a Magnago sono entrati in contatto con la collaborazione dell’associazione Progetti fantasia e del Centro sociale anziani, è iniziato un percorso educativo con un piccolo laboratorio di cucina che ha permesso ai nostri ragazzi di diventare piccoli chef, grazie ad alcuni tutor.