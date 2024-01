Luca Perotta il candidato del centrodestra?

Luca Perotta, storico fiorista del paese, sarà il candidato sindaco del centrodestra?

Luca Perotta leader del centrodestra?

Le voci in circolazione sono insistenti. E il diretto interessato non smentisce affatto. Luca Perotta, storico fiorista del paese con negozio in piazza a Rescaldina, è il nome che circola come candidato sindaco del centrodestra in vista delle elezioni comunali in programma a giugno. Centrodestra che, come annunciato, si presenterà ancora unito con l'alleanza tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Una nota: Perotta è il compagno della madre di Maira Cacucci, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, attualmente consigliere regionale ed ex assessore alla Polizia locale di Legnano nulla Giunta dell’allora sindaco Gianbattista Fratus.

Le parole del diretto interessato

"Per adesso non è stato deciso nulla, non si sa se sarò confermato come candidato sindaco per il centrodestra unito - commenta Perotta, che esordisce così da noi interpellato sulla questione - Stiamo lavorando per definire il tutto - In questo momento è ancora prematuro definire o comunicare un nome, perchè tutto è ancora da confermare con i vari segretari e coordinatori. Le voci che circolano? Non sono dicerie campate per aria, non nego che potrebbe realizzarsi una mia possibile candidatura, ma ho precisato che nulla è stato deciso nè concordato".