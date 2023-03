Luca Nuvoli è il nuovo candidato sindaco di Arese.

Luca Nuvoli è il nuovo candidato sindaco

Il Forum decide di sostenere Luca Nuvoli, attuale vicesindaco di Arese, quale candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, già indicato dal Partito Democratico. Una scelta in continuità con i 10 anni di Amministrazione Palestra.

PD e Forum si sono mossi sempre nella convinzione di proseguire l’esperienza politica e amministrativa di questi anni sostenendo il candidato individuato.

"Ringrazio per la fiducia, una scelta che attesta stima per il lavoro fatto finora e la voglia di continuare il progetto per il futuro di Arese e per le sfide che ci attendono - ha detto Luca Nuvoli - A breve si avvierà il percorso di coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini. Ringrazio fin da ora chi vorrà fare un passo in avanti per sostenermi”.

Ma chi è Luca Nuvoli?

Luca Nuvoli ha 34 anni, da sempre residente ad Arese. Laureato in Economia all’Università Cattolica di Milano, ha iniziato la sua esperienza lavorativa in una società di revisione dei conti, per poi successivamente occuparsi di finanza e controllo in un’azienda multinazionale di moda.

Dal 2018 è Vicesindaco di Arese con deleghe al bilancio e bilancio partecipativo, risorse umane, innovazione, semplificazione e trasparenza, società partecipate, politiche del lavoro e sviluppo d’impresa.