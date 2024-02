L'opposizione di Abbiategrasso: "Si farà veramente il raddoppio delle linea ferroviaria?"

Il Partito Democratico Abbiategrasso - Lista La Città - Ricominciamo Insieme - Giovani per Abbiategrasso chiedono a sindaco e assessori di essere aggiornati sul progetto del raddoppio della linea ferroviaria che passa ad Abbiategrasso.

"Giovedì 8 febbraio è andato in scena un siparietto sconsolante. Il Sindaco in conferenza stampa ha tenuto a ribadire la sua “ferma volontà” in merito alla realizzazione del raddoppio, ma rispetto a quest’opera a noi pare che tutto sia fermo e non rintracciamo grande volontà di agire seriamente da parte degli attori coinvolti. I fondi del PNRR sembrano ormai destinati ad essere persi. In questi mesi si è passati dai 120 milioni preventivati ai 280 previsti dal progetto definitivo, con un aumento di 160 milioni. Come dichiara anche RFI, l’aumento non è dovuto solo all’aumento del costo dei materiali ma deriva anche dalla necessità di interventi infrastrutturali più complessi e costosi. Considerata l'enorme differenza tra l'importo iniziale di finanziamento e i costi del progetto definitivo ci chiediamo come sia stato possibile sottostimare così tanto questi ultimi in fase di programmazione, sempre che una reale programmazione sia stata fatta. E questo è solo uno degli aspetti che coinvolge sicuramente Regione Lombardia e RFI e che il Sindaco e l'Assessore Albetti non hanno evidentemente mai attenzionato più di tanto dando una dimostrazione quantomeno di leggerezza. Alle prime avvisaglie dell'aumento di costi Sindaco, Assessore e Lega si sono affrettati ad andare dal Ministro Salvini, dando vita a quello che continua a sembrare sempre uno spottone. Era la metà di ottobre e alla richiesta di stanziare maggiori fondi non ci risulta sia pervenuta alcuna risposta. Anzi la risposta è stata che i 120 milioni sono stati dirottati altrove. A fronte della nuova situazione come mai non è stata chiesta seriamente una rimodulazione del finanziamento PNRR come è avvenuto per tanti progetti in Italia?"