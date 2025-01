L’onorevole Umberto Maerna in visita ai Vigili del Fuoco di Abbiategrasso con delegazione di FDI: "Solidarietà e sostegno incondizionato a chi indossa una divisa.

L'onorevole Maerna in visita alla caserma dei Vigili del fuoco di Abbiategrasso

Nella serata di martedì 7 gennaio l’On. Umberto Maerna si è recato presso la caserma dei Vigili del Fuoco di piazza Vittorio Veneto per portare personalmente la solidarietà di Fratelli d’Italia a seguito della vile aggressione subita la notte di Capodanno. Al suo fianco una delegazione del partito, col presidente provinciale Guglielmo Villani, i consiglieri comunali Franco Lovetti e Marta Vanola e l’assessore Marina Baietta.

“Quanto accaduto è inaccettabile e merita una ferma condanna. I Vigili del Fuoco, così come tutte le forze dell’ordine, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza e la tutela della nostra comunità. Chi si macchia di tali atti non colpisce solo chi indossa una divisa, ma mina i valori stessi della convivenza civile,” ha dichiarato l’On. Maerna.

Le parole di Maerna

Durante l’incontro, Maerna ha ribadito il pieno sostegno di Fratelli d’Italia a tutte le donne e gli uomini che, con dedizione e sacrificio, servono il Paese ogni giorno:

“Siamo al fianco di chi, spesso in condizioni difficili e con scarsi riconoscimenti, garantisce sicurezza, soccorso e protezione. Non cederemo mai di fronte alla violenza e continueremo a lottare per difendere il rispetto e l’autorità delle istituzioni. Noi stiamo sempre dalla loro parte, lo abbiamo dimostrato coerentemente anche con il recente rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa, con aumenti medi mensili di circa 200 euro. E' il segno di un'attenzione particolare al lavoro di chi opera con dedizione al servizio della Nazione. C'è ancora molto da fare e Fratelli d'Italia, col Governo di Giorgia Meloni, è già al lavoro: ma la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Noi stiamo sempre dalla parte delle forze dell'ordine, l'unica via per garantire la sicurezza dei cittadini".

La visita si è conclusa con un ringraziamento ai Vigili del Fuoco di Abbiategrasso per il loro straordinario impegno e un appello alla comunità per rafforzare il sostegno e la vicinanza verso chi opera in prima linea per il bene di tutti.