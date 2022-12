Lo Skate park è sempre più vicino

Bareggio avrà il suo skate park: l'opera è ormai sempre più vicina dopo l'approvazione della delibera in Giunta

“L’area individuata è all’interno del parco delle Quattro Elle, vicino al campo da basket e da calcetto, con ingresso da via Silvio Pellico – ha rimarcato l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Pirota - Siamo convinti che quest’opera rappresenti una nuova opportunità di esercizio sportivo all’aperto e una valorizzazione dell’area stessa, che diverrà ancora di più luogo di socialità e di ritrovo per i più giovani”.

Soddisfatto anche il sindaco Colombo

“Sono molto soddisfatta perché in primavera mi ero presa personalmente davanti ai ragazzi l’impegno a realizzare lo skate park entro fine mandato e, da quel momento, in sinergia con gli uffici, abbiamo lavorato per raggiungere l’obiettivo. Andremo inoltre a dare ulteriore lustro e vitalità al parco delle Quattro Elle dove, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, verrà installata anche una palestra all’aperto”.