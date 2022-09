L'Italia è un paese per giovani? Un dibattito in vista delle elezioni

Un dibattito aperto a tutti e con rappresentanti di tutti gli schieramenti politici: l'appuntamento è per venerdì 16 settembre a Magenta.

Il dibattito organizzato dai Giovani democratici

L’Italia è un paese per giovani? I dati dicono di no. Tra precarietà, salari bassi, costo della vita sempre più alto, infrastrutture scolastiche e investimenti in ricerca praticamente inesistenti, gli ostacoli che bisogna affrontare per diventare indipendenti sono enormi. Una serie di argomenti di scottante attualità che verranno affrontati grazie alla serata organizzata dai Giovani democratici Est Ticino.

"Grazie alla collaborazione e alla disponibilità di tutti gli schieramenti, abbiamo organizzato un dibattito a cui prenderanno parte Lia Quartapelle (PD/csx), Riccardo Olgiati (M5S), Grazia Di Maggio (FdI/cdx), Giulia Pastorella (Az/Iv) e Sara Mastronicola (UP) - fanno sapere i Giovani democratici - È importante andare a votare il 25 settembre e serve farlo con consapevolezza: ecco perché speriamo che questa serata possa essere utile per i giovani e tutti i nostri concittadini!"

Appuntamento venerdì 16 settembre, ore 21, presso Casa Giacobbe a Magenta.