Lista Per S.Vittore Olona: “Cosa farà la Giunta coi 350mila euro della Regione?”

Lista Per S.Vittore Olona: il gruppo di opposizione chiede di sapere come l’Amministrazione comunale impegnerà i 350mila previsti da Regione Lombardia per le opere pubbliche.

Lista per S.Vittore Olona, domande alla Giunta

“L’Amministrazione comunale ha pensato come poter utilizzare i fondi che arriveranno da Regione Lombardia?”. E’ la domanda che arriva dalla lista civica di opposizione Per San Vittore Olona rappresentata in Consiglio comunale dal capogruppo Paolo Salmoiraghi e da Marco Zerboni.

“Siamo vicini a tutti i nostri concittadini e in particolare alle persone che sono state toccate dalla pandemia che sta caratterizzando questi mesi – affermano dalla lista – Un grazie immenso a tutti gli addetti, di qualunque grado, che sono in trincea per combattere il virus e che si stanno prodigando tra mille difficoltà per la salute dei sanvittoresi e di tutte le altre persone. Siamo alle soglie della Fase 2 e vorremmo domandare alcune cose all’Amministrazione comunale. La scorsa settimana Regione Lombardia ha stanziato contributi regionali per realizzare opere pubbliche da iniziare entro il 31 ottobre. Il nostro Comune ha ricevuto, o riceverà 350mila euro per realizzare lavori inerenti categorie quali sviluppo territoriale, mobilità sostenibile, edifici pubblici e patrimonio culturale, efficientamento e risparmio energetico, dissesto idrogeologico, illuminazione pubblica. Il Comune per cosa li realizzerà?”.

Salmoiraghi e Zerboni lanciano le loro proposte: “Questi fondi potrebbero essere utilizzati per mettere in sicurezza il fiume Olona nella zona di via Barlocco come da progetto esecutivo già deliberato dalla scorsa Amministrazione, mettere mano finalmente alla via Primo Maggio se questi lavori non sono stati inseriti nell’appalto del rifacimento strade e a proposito vorremmo sapere a che punto è il bando dei lavori visto che i cantieri pubblici sono ricominciati, per preparare le nostre scuole con tutti gli accorgimenti e i presidi necessari alla riapertura attesa per settembre e per il progetto di riqualificazione dei campetti di via Alfieri e nel caso specifico vorremmo sapere a che punto è il progetto e relativo bando”.

